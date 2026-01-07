Maria Chiara Augenti | Vorrei viaggiare nel tempo Adoro Parigi le moto e i chihuahua Da napoletana doc ho corni ovunque
Maria Chiara Augenti, attrice e appassionata di viaggi nel tempo, ama Parigi, le moto e i chihuahua. Originaria di Napoli, racconta di aver incontrato “corni” ovunque, riflettendo il suo carattere schietto e autentico. Nel 2004, ha interpretato Pallina in “Tre metri sopra il cielo”, dopo il debutto nel film “Ricordati di me?”. La sua carriera e i suoi interessi rivelano una personalità ricca di sfumature e passioni.
Nel 2004 aveva interpretato il ruolo di Pallina in?Tre metri sopra il cielo?, dopo l?esordio nel film?Ricordati di me?. Adesso, l?attrice napoletana 43enne. 🔗 Leggi su Leggo.it
"A Gathering in the Woods" by Mariachiara Di Giorgio x.com
Venezuela, la dichiarazione della segretaria generale Maria Chiara Prodi all'Ansa ... @follower - facebook.com facebook
