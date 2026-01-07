Maria Chiara Augenti | Vorrei viaggiare nel tempo Adoro Parigi le moto e i chihuahua Da napoletana doc ho corni ovunque

Maria Chiara Augenti, attrice e appassionata di viaggi nel tempo, ama Parigi, le moto e i chihuahua. Originaria di Napoli, racconta di aver incontrato “corni” ovunque, riflettendo il suo carattere schietto e autentico. Nel 2004, ha interpretato Pallina in “Tre metri sopra il cielo”, dopo il debutto nel film “Ricordati di me?”. La sua carriera e i suoi interessi rivelano una personalità ricca di sfumature e passioni.

Nel 2004 aveva interpretato il ruolo di Pallina in Tre metri sopra il cielo, dopo l'esordio nel film Ricordati di me. Adesso, l'attrice napoletana 43enne.

