Spalletti Juve, l’analisi sulla panchina bianconera: l’ex CT ha già portato grinta, scelte forti e una comunicazione chiara che mancavano. Una vittoria che vale doppio, perché segna l’inizio di una nuova era e, forse, la fine delle ambiguità. L’esordio vincente di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (2-1 a Cremona) ha convinto molti, ma c’è chi è andato oltre. La giornalista Chiara Aleati, commentando la “prima” del tecnico, ha espresso un entusiasmo incontenibile, definendo l’arrivo dell’ex CT un «upgrade importante» sotto ogni punto di vista rispetto alle gestioni precedenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Chiara Aleati: «A Cremona ho rivisto una cosa che mancava ormai da tantissimo tempo» – VIDEO