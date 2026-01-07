Marco D' Amore | Il prequel di Gomorra? Avevo un pregiudizio poi Pietro Savastano | ecco la sua origin story

Marco D'Amore parla del suo coinvolgimento nel prequel di Gomorra, rivelando come inizialmente avesse dei pregiudizi. L’attore, noto anche per il ruolo di Pietro Savastano, spiega le sue motivazioni e il rispetto profondo verso la serie originale e il cast. In questa intervista, si approfondisce la sua evoluzione e il percorso che lo ha portato a cambiare idea, riflettendo sul rapporto tra artista e progetto.

«All?inizio ho detto di no al prequel perché nutro un sentimento di profondissima riconoscenza e di devoto amore verso Gomorra e verso le donne e gli uomini che lo hanno.

Marco D'Amore ci porta nel mondo di Gomorra-Le origini: "Diamo l'illusione che Pietro e Imma avranno un futuro diverso" | VIDEO - Intervista all'attore e regista che svela alcuni dettagli dell'atteso prequel dal 9 gennaio su Sky che racconta la formazione criminale dell'adolescente Pietro Savastano e del suo incontro con una gio ... napolitoday.it

Gomorra – Le origini: com’è nato Pietro Savastano (e perché questo prequel non assomiglia a Gomorra ) - Dal sogno di lusso di un sedicenne alla costruzione di un impero criminale: la nuova serie Sky torna nella Napoli degli anni ’70 e cambia passo, tono e sguardo. vanityfair.it

Gomorra - Le Origini: Il Vodcast | Episodio 2 | I due volti di Pietro Savastano

