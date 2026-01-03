Gomorra – Le Origini la storia di Pietro Savastano con Marco D’Amore alla regia
Gomorra – Le Origini, diretto da Marco D’Amore, approfondisce le origini del personaggio di Pietro Savastano. Il film offre uno sguardo dettagliato sulla formazione del potente boss, evidenziando i momenti chiave della sua evoluzione. Un’interpretazione fedele e accurata che arricchisce il racconto della serie, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso della narrazione originale.
Gomorra – Le Origini riporta Marco D'Amore dietro la macchina da presa per raccontare la storia di Pietro Savastano. È una Napoli immersa nel sogno adolescenziale quella in cui affonda le radici la nuova serie di Gomorra, il prequel che ritorna alle origini tra i colori accesi del 1977, le auto da corsa, gli sgargianti
