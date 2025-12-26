Morto Enzo Aprilotti fatale un malore alla guida

Non ce l’ha fatta Enzo Aprilotti. L’uomo, colpito da un grave malore mentre si trovava alla guida della sua auto a Montefiascone nella mattinata della vigilia, è deceduto nella giornata di ieri, 25 dicembre, presso l’ospedale Santa Rosa.I fatti risalgono alla mattina del 24 dicembre. Aprilotti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Morto Enzo Aprilotti, fatale un malore alla guida.

