Maignan Milan avanti spediti verso il rinnovo! L’annuncio di Di Marzio non lascia dubbi

Il Milan si avvicina al prolungamento del contratto con Mike Maignan, confermando la volontà di consolidare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’accordo tra il club e il portiere francese sembra ormai definito, garantendo stabilità tra i pali e continuità alla squadra. Un passo importante per il Milan, che punta a rafforzare la propria competitività in vista delle prossime stagioni.

Maignan e il rinnovo alla Leao: l'offerta del Milan, il ruolo di Allegri e l'alternativa per giugno - Il club rossonero e il portiere francese al lavoro per prolungare il contratto, svolta vicina: le cifre e la situazione ... tuttosport.com

Pagelle Inter-Milan: Calhanoglu e Sommer doppia macchia, Maignan show e Allegri avanti di cortomuso! - Sommer 5 Il gol è sulla sua coscienza: il tiro di Saelemaekers è una rasoiata rasoterra, ma arriva da 20 metri e non è neanche troppo angolata: lui si tuffa tardi e spinge poco con le gambe, ... tuttosport.com

@fanpiùattivi #calciomercato #Milan, deciso il futuro di #Leao e #Maignan #Allegri punta #Gatti. Mentre #Dier ... #SempreMilan - facebook.com facebook

Para ancora, Maignan: il Milan vede l'agente per il rinnovo. Offerta "alla Leao" #milan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.