Maignan Milan avanti spediti verso il rinnovo! L’annuncio di Di Marzio non lascia dubbi
Il Milan si avvicina al prolungamento del contratto con Mike Maignan, confermando la volontà di consolidare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’accordo tra il club e il portiere francese sembra ormai definito, garantendo stabilità tra i pali e continuità alla squadra. Un passo importante per il Milan, che punta a rafforzare la propria competitività in vista delle prossime stagioni.
: la rivelazione sul futuro del portiere francese Il matrimonio tra il Milan e Mike Maignan è destinato a durare ancora a lungo, blindando la porta rossonera per il futuro. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
