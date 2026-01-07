Lotto | a Roccapiemonte colpo da oltre 62mila euro

Nell’ultima estrazione del Lotto, a Roccapiemonte in Campania sono stati vinti oltre 62.000 euro. Il premio è stato ottenuto grazie a diverse combinazioni vincenti sulla ruota di Palermo, tra cui sei ambi, quattro terni e una quaterna. Questa vincita conferma l’interesse e la partecipazione dei giocatori della zona alle estrazioni del Lotto.

