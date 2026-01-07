Lotto | a Roccapiemonte colpo da oltre 62mila euro
Nell’ultima estrazione del Lotto, a Roccapiemonte in Campania sono stati vinti oltre 62.000 euro. Il premio è stato ottenuto grazie a diverse combinazioni vincenti sulla ruota di Palermo, tra cui sei ambi, quattro terni e una quaterna. Questa vincita conferma l’interesse e la partecipazione dei giocatori della zona alle estrazioni del Lotto.
Campania a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, vinti 62.500 euro a Roccapiemonte, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna realizzati sulla ruota di Palermo in via Mario Pagano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
