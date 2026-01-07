Lotteria Italia oltre 9 milioni di biglietti venduti | ecco quelli vincenti

I risultati della Lotteria Italia 2025-2026 sono stati annunciati, con oltre 9 milioni di biglietti venduti. Durante la trasmissione di “Affari Tuoi”, sono stati comunicati i numeri e le serie dei biglietti vincenti di prima categoria. Di seguito, vengono riportati i dettagli ufficiali dei premi assegnati, offrendo un quadro chiaro e preciso delle vincite di questa edizione.

Ieri sera l'atteso momento dell'estrazione della lotteria 2025-2026. Ecco le serie e i numeri dei biglietti vincenti di prima categoria, quelli comunicati durante la puntata di “Affari Tuoi". Il primo premio è da 5 milioni di euro, gli altri premi di prima categoria sono cinque in totale. Eccoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

