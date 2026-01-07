Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma Ecco l' elenco dei biglietti vincenti di prima e seconda categoria

La Lotteria Italia ha annunciato il primo premio di 5 milioni di euro, venduto a Roma. Di seguito, l'elenco dei biglietti vincenti di prima e seconda categoria. L’estrazione dei numeri vincenti si è svolta in diretta televisiva su Rai 1, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Scopri se il tuo biglietto è tra i premiati e verifica i numeri vincenti aggiornati.

