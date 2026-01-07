Lotteria Italia 2026 l’elenco di tutti i biglietti vincenti

Ecco l’elenco completo dei 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, con i premi associati. Una guida chiara e aggiornata per conoscere tutti i numeri estratti e i premi assegnati, utile per chi desidera verificare la propria partecipazione. La lista include i biglietti vincenti e le relative vincite, offrendo un’informazione affidabile e facilmente consultabile.

(Adnkronos) – L'elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 con tutti i premi. M 291089 AURONZO DI CADORE T 270462 ROMA – 5 milioni E 334755 (RM) CIAMPINO – 2,5 milioni L 430243 QUATTRO CASTELLA (RE) – 2,5 milioni D 019458 JERZU (NU) – 2 milioni Q 331024 ALBANO LAZIALE (RM) – 1 milione F 460252 PERGINE .

