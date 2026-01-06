Lotteria Italia 2026 | tutti i biglietti vincenti l’elenco completo dei premi
La Lotteria Italia 2026 si avvicina all’estrazione dei biglietti vincenti, prevista per martedì 6 gennaio 2025 alle ore 20:30 su Rai 1 durante il programma “Affari tuoi”. In questa occasione verranno annunciati i numeri vincenti e i premi associati. Di seguito, troverete l’elenco completo dei biglietti vincitori, aggiornato in tempo reale per consentire a tutti di conoscere i risultati ufficiali.
Lotteria Italia 2026: tutti i biglietti vincenti, elenco completo. Questa sera, martedì 6 gennaio 2025, dalle ore 20,30 verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 che, come da consuetudine, è stata abbinata a un programma televisivo della Rai: “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino e in onda su Rai 1 dalle ore 20,30. TPI seguirà in diretta l’estrazione. Di seguito l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti (prima, seconda e terza categoria) della Lotteria Italia 2026: 1° Premio € 5.000.000: In aggiornamento. 2° Premio € 2.500.000: In aggiornamento. 3° Premio € 2. 🔗 Leggi su Tpi.it
