Lotteria Italia 2025- 2026 estratti i biglietti vincenti | ecco i 5 premi milionari

Sono stati annunciati i numeri vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, con i cinque premi milionari assegnati nelle diverse categorie. I risultati sono stati resi noti tra ieri sera e la notte, offrendo ai partecipanti un quadro chiaro dei biglietti vincenti della tradizionale estrazione della Befana. Di seguito, i numeri estratti e le vincite più rilevanti di questa edizione.

Sono stati resi noti tra ieri sera e la notte i numeri che si portano a casa le quattro categorie di premi della tradizionale lotteria della Befana. I premi di prima categoria sono stati annunciati nel corso della trasmissione "Affari tuoi", andata in onda su RaiUno.

