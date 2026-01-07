Lotteria Italia 2025-2026 | i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria estratti oggi
Ecco l’elenco aggiornato dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, pubblicato oggi, mercoledì 7 gennaio. Questa comunicazione riporta i numeri estratti e i relativi premi assegnati, offrendo un’informazione precisa e immediata per i partecipanti interessati.
Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, estratti oggi mercoledì 7 gennaio. Il primo premio è di 5 milioni di euro, ma ci sono altri biglietti fortunati, considerando i premi di prima categoria e anche quelli "di consolazione" di seconda. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria estratti oggi 6 gennaio
Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi 6 gennaio
A che ora è l'estrazione della 2025 e dove vederla; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria estratti oggi.
Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it
Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori - Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori dei premi principali estratti oggi, 6 gennaio ... tpi.it
Terza categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 60 biglietti vincenti: premio di 50mila euro - Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025- fanpage.it
Lotteria Italia: estratti i premi - Occhio al biglietto! - facebook.com facebook
Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.