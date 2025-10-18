droga un affare di famiglia arrestati zio e nipote

Zio e nipote (stranieri), rispettivamente di 36 e 24 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna perché ritenuti i presunti responsabili dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato quando i carabinieri di Mezzano, durante i normali servizi di controllo del territorio, hanno raccolto diverse informazioni circa l’attività di produzione e spaccio che i due effettuavano in zona. A questo punto, dopo alcuni riscontri info-investigativi, i militari della Compagnia di Ravenna hanno deciso di perquisire le case dei due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

