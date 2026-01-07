Benvenuti alla diretta della partita di volley tra Haasrode Leuven e Civitanova, valida per la seconda giornata della Champions League 2025-2026. Seguiremo l’incontro in tempo reale, offrendo aggiornamenti e analisi per restare informati sull’andamento della sfida. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa importante partita nel girone E della competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la seconda giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone E tra Haasrode Leuven e Civitanova. La squadra marchigiana affronta una trasferta che può fornire indicazioni importanti sul cammino europeo: mercoledì 7 gennaio (ore 20.30) i marchigiani saranno di scena alla Sport Oase di Leuven contro il Volley Haasrode Leuven, formazione belga chiamata a reagire dopo un avvio complicato nella competizione. L’esordio ha offerto segnali opposti alle due squadre. Civitanova ha inaugurato la propria Champions con un 3-0 netto all’Eurosuole Forum contro Montpellier, una prestazione solida e continua, costruita su ritmo, qualità al servizio e controllo degli scambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Haasrode Leuven-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: concentrazione per evitare brutte sorprese

Leggi anche: Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Haasrode Leuven-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: concentrazione per evitare brutte sorprese; Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | IT; Champions League: Civitanova va a sfidare l'Haasrode senza Nikolov; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now.

LIVE Haasrode Leuven-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: concentrazione per evitare brutte sorprese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la seconda giornata di Champions League di volley ... oasport.it

Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming - Civitanova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. oasport.it

Champions League: Civitanova va a sfidare l'Haasrode senza Nikolov - 30 la squadra di Medei sarà chiamata a bissare il successo della prima partita contro il Montpellier nella delicata trasferta nella tana della formazione belga ... tuttosport.com