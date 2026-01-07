Liste d’attesa aperte e screening con l’IA in Lombardia

In Lombardia, le liste d’attesa sono attualmente aperte e vengono adottate soluzioni innovative come lo screening con l’intelligenza artificiale. L’assessore Guidi Bertolaso ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, volto a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari regionali. Queste iniziative rappresentano un passo verso un sistema più efficace e accessibile per i cittadini lombardi.

In Lombardia nel 2026 obbligo di liste d'attesa aperte e screening con l'IA - Un piano operativo regionale per il contenimento dei tempi per ottenere visite specialistiche ambulatoriali, con una attenzione particolare alle richieste con priorità breve (quello che dovrebbero ess ... ansa.it

Gli elvetici hanno pure il coraggio di irritarsi: "Pensate alle vostre liste d’attesa sanitarie" #Crans-Montana x.com

Tv Centro Marche. . Pesaro, una seconda risonanza per combattere liste d'attesa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.