Liste d’attesa aperte e screening con l’IA in Lombardia
In Lombardia, le liste d’attesa sono attualmente aperte e vengono adottate soluzioni innovative come lo screening con l’intelligenza artificiale. L’assessore Guidi Bertolaso ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, volto a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari regionali. Queste iniziative rappresentano un passo verso un sistema più efficace e accessibile per i cittadini lombardi.
SANITÀ. L’assessore Guidi Bertolaso: «Indirizzi per una visione integrata del sistema sanitario regionale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
