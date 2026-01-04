Gli Stati Uniti guidano gli eventi storici, mentre l’Europa si limita a commentarli, spesso con giudizi mancanti di realismo e fermezza valoriale. Questa dinamica riflette le sfide di un continente che, credendo nella fine della storia, si trova a dover affrontare complessità geopolitiche con strumenti spesso inadeguati. Un’analisi sobria e obiettiva aiuta a comprendere il ruolo di entrambe le aree nel contesto internazionale attuale.

Gli Stati Uniti d’America fanno la Storia, l’Europa la commenta. Spesso malamente, peccando contemporaneamente di realismo e di saldezza valoriale, riducendo l’incendio geopolitico contemporaneo ad appendice del codice e del bon ton internazionali, perché la Storia era finita, dannazione, ce l’aveva detto Fukuyama e noi vogliamo crederci ancora, per giustificare il nostro burocraticismo, il nostro iper-normativismo, fondamentalmente la nostra inettitudine politica. No, la Storia bussa alle porte dorate di lorsignori ormai quotidianamente. Ieri i colpi venivano dal Venezuela, erano il fragore dei bombardieri americani e l’incursione spettacolare della Delta Force, che trasforma in pochi minuti il narco-tiranno comunista Maduro in detenuto in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gli Stati Uniti fanno la storia e l'Europa la commenta (spesso male)

La cattura del presidente venezuelano da parte degli Stati Uniti, discutibile e in sfregio alle norme del diritto internazionale, apre una fase di profonda incertezza sociale. Tra povertà estrema, repressione, una diaspora di oltre 8 milioni di persone e una società - facebook.com facebook

"La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, x.com