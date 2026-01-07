Le pagelle dei lariani Kuhn nota stonata Vojvoda dà vivacità Ramon il giallo pesa

Le pagelle dei calciatori del Como offrono un quadro chiaro delle prestazioni individuali. Butez si distingue per la sua solidità, confermando il nono clean sheet stagionale e contribuendo alla vittoria con interventi decisivi. Tra i giudizi, Kuhn appare in ombra, mentre Vojvoda porta vivacità in attacco. Ramon, invece, si trova a dover gestire il peso del cartellino giallo. Un’analisi dettagliata delle prestazioni che riflette l’andamento della squadra.

BUTEZ 7.5. Oltre al rigore parato, solidità e due grandi interventi che chiudono la porta al Pisa. Nono clean sheet. SMOLCIC 6. Il solito lavoro di contenimento, ma si lascia sfuggire troppo Piccinini. RAMON 6,5. Mezzo voto in meno per l'ammonizione, con un intervento fuori tempo che, da diffidato, lo lascerà fuori con il Bologna. KEMPF 7. Francobollato a N'Zola tutta la partita. VALLE 6,5. Qualche buono spunto e un paio di buoni palloni in area. PERRONE 7. Insufficiente fino alla realizzazione del gol, ma è decisivo. DA CUNHA 7. Tiene insieme la squadra nel primo tempo. Fabregas gli fa tirare il fiato in vista di Bologna e Milan.

