Milan-Fiorentina le pagelle | Leao top Modric lo segue C’è una nota stonata Ecco i voti

Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina pagelle leaoPagina 2 | Leao mattatore, Modric instacabile. Kean finisce in Gabbia, qualità Fagioli: pagelle Milan-Fiorentina - 5 Colpevolmente sorpreso sul tiro, non irresistibile, di Leao. tuttosport.com scrive

milan fiorentina pagelle leaoLeao mattatore, Modric instacabile. Kean finisce in Gabbia, qualità Fagioli: pagelle Milan-Fiorentina - Il Milan di Allegri vince e convince contro la Fiorentina di Pioli, relegata ormai nei bassifondi della classifica a soli tre punti. Da tuttosport.com

milan fiorentina pagelle leaoPagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Come scrive sport.virgilio.it

