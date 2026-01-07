Lavori lungo la strada provinciale | rampe chiuse come cambia la viabilità

Si informa che, nei prossimi giorni, le rampe lungo la strada provinciale SP131var Sesto S. Giovanni-Nova Milanese saranno chiuse. Questa modifica potrebbe causare disagi alla circolazione e richiede attenzione alla viabilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni temporanee per evitare inconvenienti. Restate aggiornati sui cambiamenti della viabilità consultando le fonti ufficiali.

Possibili disagi nei prossimi giorni per la circolazione stradale lungo la SP131var Sesto S. Giovanni-Nova Milanese.A partire dalle 21 di giovedì 8 gennaio e fino alle 6 di venerdì 9 gennaio sono previsti intervento sul ponte P2 e sulla Sp 131 var, scavalco viale Repubblica nel Comune di Muggiò.

