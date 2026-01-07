L’attacco a Caracas e la blanda reazione di Mosca | Così la Russia ha perso il Venezuela
L’attacco a Caracas e la risposta contenuta di Mosca evidenziano il declino della presenza russa in Venezuela. Tra armi datate e debiti non saldati, la Russia sembra aver accantonato l’America Latina, concentrandosi su altre aree strategiche. Secondo il diplomatico Brian Naranjo, le priorità di Mosca si spostano verso l’Europa, mentre il quadro globale si definisce attraverso un’intesa tacita tra Putin e Trump, segnando un cambiamento nelle dinamiche di influenza internazionale.
Tra armi obsolete e debiti congelati, Mosca accetta il fallimento in Sudamerica. Il diplomatico Brian Naranjo: “Le priorità del Cremlino sono in Europa, la divisione del mondo in sfere d’influenza implica una intesa tacita tra Putin e Trump”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guerra ibrida, l'Europa prepara un «attacco» a sorpresa alla Russia: la reazione alle provocazioni di Mosca, gli obiettivi
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Governeremo noi il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere»
Grazie per i commenti (molti) di adesione o critica al post di ieri mattina. L’ho scritto un’ora e mezza dopo l’inizio dell’attacco americano su Caracas motivando la ragione di una condanna dell’atto di guerra ordinato dalla Casa Bianca. Alcuni tra voi hanno critic - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.