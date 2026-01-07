L’attacco a Caracas e la blanda reazione di Mosca | Così la Russia ha perso il Venezuela

L’attacco a Caracas e la risposta contenuta di Mosca evidenziano il declino della presenza russa in Venezuela. Tra armi datate e debiti non saldati, la Russia sembra aver accantonato l’America Latina, concentrandosi su altre aree strategiche. Secondo il diplomatico Brian Naranjo, le priorità di Mosca si spostano verso l’Europa, mentre il quadro globale si definisce attraverso un’intesa tacita tra Putin e Trump, segnando un cambiamento nelle dinamiche di influenza internazionale.

