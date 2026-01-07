Latina | Terracina La GdF sequestra oltre 15mila 20 Kg di bulbi di papavero da oppio Arrestato un cittadino indiano

Nella provincia di Latina, le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 15.000 bulbi di papavero da oppio, equivalenti a circa 20 kg. L’operazione ha portato all’arresto di un cittadino indiano, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze illegali. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo più ampia volta a garantire la sicurezza sul territorio.

LATINA TERRACINA – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, a seguito di una mirata intensificazione

