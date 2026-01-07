L’Atalanta scavalca il Bologna e torna in zona coppe europee settima con 28 punti grazie alla cura Palladino

L’Atalanta, con una recente vittoria, supera il Bologna e si posiziona al settimo posto con 28 punti, tornando nelle zone che qualificano alle competizioni europee. La gestione di Raffaele Palladino sembra aver portato risultati concreti, confermando l’obiettivo di una squadra che ambisce a inserirsi stabilmente nella prima metà della classifica. La squadra bergamasca continua a dimostrare crescita e determinazione nel corso della stagione.

Bergamo, 7 gennaio 2026 – Missione già parzialmente compiuta per Raffaele Palladino che, dal giorno del suo arrivo, ha sempre detto di voler riportare l’Atalanta nelle zone alte della classifica, quelle che qualificano alle coppe europee. Detto e fatto: da fine novembre, con cinque vinte su otto in campionato, la Dea è risalita dal tredicesimo posto a quota 13 punti al settimo, che qualifica alla Conference League, con 28, scavalcando il Bologna battuto e ridimensionato nel confronto diretto vinto per 2-0 nel pomeriggio al Dall’Ara. Seconda vittoria consecutiva in questo avvio di 2026 per la squadra di Palladino dopo quella di sabato sera contro la Roma e ora la Dea si prepara ad allungare il filotto: sabato sera arriva il Torino, travolto 3-0 all’andata, poi la trasferta a Pisa e quindi il Parma ancora in casa, tre partite sulla carta più semplici per accelerare la scalata verso il quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

