Coppe europeebene Bologna e Fiorentina

20.41 Prima vittoria del Bologna in Europa League: 1-2 a Bucarest: successo anche per la Fiorentina in Conference League a Vienna sul Rapid (0-3). In Romania, il Bologna mette in ghiaccio la gara nel primo tempo con l'Fcsb (ex Steaua). Odgaard la sblocca al 9' su assist di Dallinga; raddoppio di Dallinga al 12' dopo una ribattuta miracolosa del portiere Tamovanu. I romeni reagiscono: Berligea a segno al 54'. In Conference League, Fiorentina a segno con Ndour, Dzeko e Gudmundsson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

