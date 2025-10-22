22 ottobre Madonna di Capo d’Orlando | ritrovata la statua miracolosa
La statua miracolosa della Madonna di Capo d'Orlando viene ritrovata in maniera misteriosa. Sono molti i miracoli attribuiti all'intercessione della Vergine. La Madonna di Capo d'Orlando, conosciuta anche come Maria Santissima di Capo d'Orlando, è la patrona dell'omonimo paese situato a circa una novantina di chilometri di distanza da Messina, nella costa nord-orientale della Sicilia,.
