22 ottobre Madonna di Capo d’Orlando | ritrovata la statua miracolosa

La statua miracolosa della Madonna di Capo d’Orlando viene ritrovata in maniera misteriosa. Sono molti i miracoli attribuiti all’intercessione della Vergine. La Madonna di Capo d’Orlando, conosciuta anche come Maria Santissima di Capo d’Orlando, è la patrona dell’omonimo paese situato a circa una novantina di chilometri di distanza da Messina, nella costa nord-orientale della Sicilia,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

