La Rai spreme Affari Tuoi e Stefano De Martino dopo il successo della Befana | Faremo altre prime serate

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il riscontro positivo del speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, la Rai annuncia ulteriori appuntamenti in prima serata. Il Direttore Intrattenimento Prime Time ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e conferma la volontà di proporre nuovi programmi simili, con Stefano De Martino ancora protagonista. Si tratta di un passo importante per rafforzare l’offerta di intrattenimento della rete pubblica in un panorama televisivo in continua evoluzione.

Il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai commenta con toni entusiasti il successo di Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia. Questo apre le porte a nuove prime serate del programma con tutta la squadra voluta da De Martino. Ma c'è il rischio di sovrapporre il game show con Stasera Tutto è possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Perché chiude prima”. Affari Tuoi, la decisione della Rai: non benissimo per Stefano De Martino

Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul furto del Rolex: “In Lombardia rubano, lo so”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

rai spreme affari tuoiLa Rai spreme Affari Tuoi e Stefano De Martino dopo il successo della Befana: “Faremo altre prime serate” - Il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai commenta con toni entusiasti il successo di Affari Tuoi- fanpage.it

rai spreme affari tuoiAffari Tuoi: stasera su Rai 1 la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia - Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi delle festività: “ Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ”, la serata- comingsoon.it

rai spreme affari tuoiAffari Tuoi spazza via La Ruota e Barbie: record per Stefano De Martino! - Affari Tuoi Lotteria Italia domina ieri sera con ascolti molto alti Ieri sera è andato in onda sull'ammiraglia Rai lo speciale di Affari Tuoi dedicato ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.