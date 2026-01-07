La Rai spreme Affari Tuoi e Stefano De Martino dopo il successo della Befana | Faremo altre prime serate
Dopo il riscontro positivo del speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, la Rai annuncia ulteriori appuntamenti in prima serata. Il Direttore Intrattenimento Prime Time ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e conferma la volontà di proporre nuovi programmi simili, con Stefano De Martino ancora protagonista. Si tratta di un passo importante per rafforzare l’offerta di intrattenimento della rete pubblica in un panorama televisivo in continua evoluzione.
Il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai commenta con toni entusiasti il successo di Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia. Questo apre le porte a nuove prime serate del programma con tutta la squadra voluta da De Martino. Ma c'è il rischio di sovrapporre il game show con Stasera Tutto è possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Perché chiude prima”. Affari Tuoi, la decisione della Rai: non benissimo per Stefano De Martino
Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul furto del Rolex: “In Lombardia rubano, lo so”
La Rai spreme Affari Tuoi e Stefano De Martino dopo il successo della Befana: “Faremo altre prime serate” - Il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai commenta con toni entusiasti il successo di Affari Tuoi- fanpage.it
Affari Tuoi: stasera su Rai 1 la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia - Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi delle festività: “ Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ”, la serata- comingsoon.it
Affari Tuoi spazza via La Ruota e Barbie: record per Stefano De Martino! - Affari Tuoi Lotteria Italia domina ieri sera con ascolti molto alti Ieri sera è andato in onda sull'ammiraglia Rai lo speciale di Affari Tuoi dedicato ... msn.com
T86 Bobcat la pala compatta più potente di sempre! Idraulica a 3 modalità, con Super Flow per spremere al massimo ogni attrezzo Perfetta con frese e trince, sempre stabile e super produttiva Disponibile per noleggio e vendita, con accessori e assis - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.