Perché chiude prima Affari Tuoi la decisione della Rai | non benissimo per Stefano De Martino

Da circa due mesi il pubblico televisivo italiano sta assistendo a una sfida accesa tra due storici game show della televisione: Affari Tuoi di Stefano De Martino, in onda su Rai 1, e La Ruota della Fortuna, tornata su Canale 5 dopo anni di assenza. Entrambi i programmi occupano la fascia dell'Access Prime Time, quella che precede l'inizio della prima serata, e ogni sera si contendono milioni di telespettatori. Il duello, a colpi di share e simpatia, ha portato risultati eccellenti alle rispettive reti, ma anche a un effetto collaterale che nelle ultime settimane ha generato più di una perplessità.