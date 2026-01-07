La presentazione del Kitu Diaz ai nuovi tifosi è la peggiore di sempre non ne azzecca una

La presentazione di Damian Diaz come nuovo giocatore del team è stata caratterizzata da una serie di sbavature che hanno attirato l’attenzione dei tifosi. Tra palleggi imprecisi, tiri fuori bersaglio e momenti imbarazzanti, la sua introduzione si è distinta come tra le più insoddisfacenti degli ultimi tempi. Un episodio che ha suscitato commenti e discussioni, mettendo in evidenza le difficoltà iniziali dell’atleta nel suo nuovo ruolo.

