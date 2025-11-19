Pisilli convinci Gasp che sbaglia a non vederti Atalanta e Nigeria Lookman non ne azzecca una

Sinner come Ronaldo, Torino ama i grandi avversari. E poi la stagione in chiaroscuro del centrocampista della Roma e un attaccante che sta pagando i suoi errori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pisilli, convinci Gasp che sbaglia a non vederti. Atalanta e Nigeria, Lookman non ne azzecca una

Che peccato! L'Italia Under 21 perde 2 a 1 in Polonia al termine di una partita incredibile. Gli azzurrini sono passati in vantaggio al 61esimo con un meraviglioso gol di Pisilli. La formazione del c.t. Baldini sembrava poter controllare la partita ma poi è arrivato l' - facebook.com Vai su Facebook

Pisilli brilla con l'Under 21 azzurra: "Do il 100% anche con la Roma. Gasp? Nessun problema" - Niccolò Pisilli, autore di una doppietta nella sfida odierna dell'Italia Under 21 contro lo Svezia Under 21, ha parlato così della sua prestazione e della vittoria degli azzurrini ai microfoni di Rai ... Riporta tuttomercatoweb.com

Pisilli show con l'Italia Under 21, ma con la Roma non decolla. Tra ruolo e futuro: cosa può succedere - Settantadue minuti in campo e una doppietta per Niccolò Pisilliche ha trascinato l’Italia Under 21 nella vittoria per 4- Come scrive calciomercato.com

Doppietta di Pisilli e cucchiaio di Camarda: l'Italia Under-21 batte la Svezia 4-0 - È un’Italia Under 21 bellissima quella che a Cesena conquista altri tre punti nella corsa agli Europei di categoria. Da corriere.it