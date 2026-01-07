La mostra del disco più grande d’italia ritorna il 17 e 18 gennaio alla fiera di Pordenone

La mostra del disco più grande d’Italia torna il 17 e 18 gennaio alla fiera di Pordenone. Evento di riferimento per gli appassionati di vinile, offre l’opportunità di scoprire e acquistare una vasta selezione di dischi, condividendo la passione per la musica e il collezionismo con visitatori provenienti da tutto il paese. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire il mondo del vinile in un contesto dedicato.

