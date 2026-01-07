La mostra del disco più grande d’italia ritorna il 17 e 18 gennaio alla fiera di Pordenone
La mostra del disco più grande d’Italia torna il 17 e 18 gennaio alla fiera di Pordenone. Evento di riferimento per gli appassionati di vinile, offre l’opportunità di scoprire e acquistare una vasta selezione di dischi, condividendo la passione per la musica e il collezionismo con visitatori provenienti da tutto il paese. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire il mondo del vinile in un contesto dedicato.
Il principale evento italiano dedicato al Vinile riunisce migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo. Con oltre 150 espositori e le 4000 presenze del 2025 La Mostra Mercato del Disco di Pordenone si conferma come il punto di riferimento per gli appassionati del settore con la più ampia e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
