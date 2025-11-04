Ritorna la fiera del disco evento imperdibile per gli appassionati di collezionismo vinile e buona musica

Sabato 8 e domenica 9 novembre torna il nuovo appuntamento con la fiera del disco, giunta alla 21esima edizione. La manifestazione si terrà al porto turistico, nel padiglione Becci, dalle 10 alle 20. Un evento gratuito imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinile e buona musica, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

Sabato , si ritorna alla FIERA di SAN MARTINO di Tregnago Super consolle con ADRIAN MORRISON - MARCO BELLINI - CHIARA DC - PIZETA #alteregoitaly #alterego #tregnago - facebook.com Vai su Facebook

Tra Led Zeppelin e Diabolik, in piazza Madama torna la Fiera del disco e fiera del fumetto - Il 2025 delle Fiere del Disco e del Fumetto termina, come ormai di consueto, con una “special edition” congiunta delle due manifestazioni. Lo riporta torinotoday.it

Molfetta, torna la Fiera del disco per l'unica tappa pugliese - Ritorna a grande richiesta la Fiera del Disco al Gran Shopping Molfetta (via Adriano Olivetti) dopo il successo della prima edizione. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

La Fiera del Disco conquista Frosinone: un successo tra vinili e CD - A Frosinone si è svolta la Fiera del Disco, un evento dedicato agli amanti della musica in formato fisico, che ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini. Riporta ilmessaggero.it