La morsa del freddo non molla | codice giallo attivo fino al’8 gennaio

La Toscana si trova ancora sotto l’effetto delle basse temperature, con un codice giallo attivo fino all’8 gennaio. Le previsioni indicano un ulteriore calo delle temperature minime, accompagnato da gelate diffuse che potrebbero influire sulle attività quotidiane e sulla sicurezza. È importante prestare attenzione alle allerte meteo e adottare le necessarie precauzioni per affrontare il freddo durante questo periodo.

L’inverno alza la voce e stringe la Toscana in una morsa di freddo. Le previsioni non lasciano dubbi: le temperature minime sono destinate a scendere ancora, portando con sé il pericolo insidioso delle gelate diffuse. Il fenomeno riguarderà tutte le quote, dalle zone appenniniche fino alle pianure. Di fronte a questo scenario, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di non abbassare la guardia. È stata ufficialmente estesa l’allerta gialla per rischio ghiaccio. Il codice di vigilanza copre l’intero territorio regionale e resterà in vigore fino alle ore 12:00 di domani, giovedì 8 gennaio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Ancora instabilità in Toscana, codice giallo prorogato fino a martedì 18 Leggi anche: Maltempo: mareggiate in Toscana, codice giallo fino alle 13 di sabato 25 ottobre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La morsa del freddo non molla: codice giallo attivo fino al’8 gennaio - Le previsioni non lasciano dubbi: le temperature minime sono destinate a scendere ancora, portando con sé il pericolo insidioso dell ... msn.com

