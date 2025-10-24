Maltempo | mareggiate in Toscana codice giallo fino alle 13 di sabato 25 ottobre
Persiste sulla Toscana un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maltempo, venti forti e forti mareggiate al Centro-Sud - Notizie - Ansa.it - X Vai su X
L'AVVISO DELLA PROCIV | Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull’Italia. Forti mareggiate sulle coste esposte - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Toscana, esteso codice giallo per mareggiate - La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro- Lo riporta ansa.it
Maltempo sul nord-ovest: codice arancione per rischio idrogeologico il 23 ottobre - Un bollettino di criticità è stato emesso inoltre per rischio vento, con validità dalle 12 alla mezzanotte di giovedì 23: con codice arancione sulla costa centro nord, ed esclusione della Lunigiana, e ... Riporta lanazione.it
Maltempo nord-ovest Toscana: codice arancione rischio idrogeologico - Precipitazioni in diminuzione, ma arrivano vento e mareggiate Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Si legge su expartibus.it