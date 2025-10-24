Maltempo | mareggiate in Toscana codice giallo fino alle 13 di sabato 25 ottobre

Firenzepost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Persiste sulla Toscana un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maltempo mareggiate in toscana codice giallo fino alle 13 di sabato 25 ottobre

© Firenzepost.it - Maltempo: mareggiate in Toscana, codice giallo fino alle 13 di sabato 25 ottobre

