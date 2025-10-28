La libreria antiquaria Una storia lunga 150 anni
Le librerie sono luoghi tanto centrali nelle vicende dell’arte, quanto per solito poco storicizzati. Troppo spesso nei tempi recenti vengono trasformate in ristoranti, bar o anche nelle onnipresenti locazioni turistiche, anche se talvolta altre ne nascono, in quartieri più periferici. La Biblioteca Marucelliana celebra, fino al 19 dicembre, i centocinquanta anni della Libreria Antiquaria Gonnelli. In scena una mostra, a cura di Roberto Maini, Marco G. Manetti, Gloria Manghetti e Maria Beatrice Sanfilippo, accompagnata da un catalogo edito dal marchio. Luigi, il fondatore dell’impresa, che oggi è diretta da Marco Manetti, proponeva cataloghi realizzati da filologi, come Giuseppe Manuzzi, socio dell’Accademia della Crusca, che con il marchio della libreria pubblicava opuscoli linguistici, in cui dava conto delle sue ricerche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
