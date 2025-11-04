Una mano che scivola sul contorno del viso, un piccolo strumento levigato, la pelle che sembra distendersi all’istante. È l’immagine che ha res o il Gua Sha, i roller e le pietre di giada protagonisti indiscussi della cosmesi contemporanea, una moda che promette benessere, luminosità e giovinezza senza bisturi né iniezioni. Ma quanto c’è di vero dietro a questa tendenza e quanto, invece, appartiene al fascino di un rituale che affonda le radici in tradizioni millenarie? Il Gua Sha, il cui nome in cinese deriva da “ gua ” che vuol dire “raschiare, strofinare” e “ sha ”, cioè, “arrossamenti, febbre”, è un metodo che utilizza piccoli strumenti levigati per massaggiare la pelle con movimenti lenti e ripetuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova ossessione beauty può rovinare la pelle? Gli esperti spiegano pro e contro del Gua Sha, la moda delle pietre di giada