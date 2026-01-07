La Dc perde un altro pezzo | Giorgio Cipolla si è dimesso da segretario cittadino del partito

La Democrazia cristiana annuncia la recente uscita di Giorgio Cipolla dal ruolo di segretario cittadino. La decisione rappresenta un passaggio importante per il partito a livello locale, segnando un momento di cambiamento nella sua organizzazione. Si tratta di un episodio che potrebbe influenzare il percorso futuro del partito nella città e nel territorio circostante.

Giorgio Cipolla ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dalla carica di segretario cittadino della Democrazia cristiana. Lo rende noto l'ormai ex dirigente di partito, spiegando che “si tratta di una scelta personale e ponderata, necessaria e coerente con i miei valori, maturata nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Totò Cuffaro si è dimesso da segretario della Dc

