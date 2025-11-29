Corruzione in Ucraina Zelensky perde un altro pezzo | si dimette Yermak capo negoziatore per la pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è sempre più in difficoltà. Non solo per il vicolo cieco in cui l’avanzata russa sul fronte orientale lo ha cacciato. È stato egli stesso, con un drammatico discorso alla nazione, ha parlare di una scelta tra due opzioni una più drammatica dell’altra: tra la perdita della dignità – per le condizioni della resa poste sul tavolo prima dai 28 punti del piano di pace di Donald Trump e poi dallo stesso Vladimir Putin – e quella di un alleato fondamentale (gli Stati Uniti). Ora la situazione si aggrava anche sul fronte interno, per il dilagare della “Mani Pulite” ucraina, che dopo gli scandali a base di corruzione già deflagrati nei mesi scorsi, ha fatto rotolare un’altra testa eccellente nell’entourage del presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

