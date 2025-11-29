Corruzione in Ucraina Zelensky perde un altro pezzo | si dimette Yermak capo negoziatore per la pace
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è sempre più in difficoltà. Non solo per il vicolo cieco in cui l’avanzata russa sul fronte orientale lo ha cacciato. È stato egli stesso, con un drammatico discorso alla nazione, ha parlare di una scelta tra due opzioni una più drammatica dell’altra: tra la perdita della dignità – per le condizioni della resa poste sul tavolo prima dai 28 punti del piano di pace di Donald Trump e poi dallo stesso Vladimir Putin – e quella di un alleato fondamentale (gli Stati Uniti). Ora la situazione si aggrava anche sul fronte interno, per il dilagare della “Mani Pulite” ucraina, che dopo gli scandali a base di corruzione già deflagrati nei mesi scorsi, ha fatto rotolare un’altra testa eccellente nell’entourage del presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Il Sole 24 ORE. . ? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-scandalo-corruzione-si-dimette-andrii-yermak-braccio-destro-zelensky-AHDJ8y0D #Ucraina #corruzione #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, scandalo corruzione: si dimette il braccio destro di Zelensky Andriy Yermak Vai su X
Guerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. «Vado al fronte, disgustato da mancato sostegno» - «Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Riporta ilgazzettino.it
Perquisizione dell’anticorruzione a casa del capo di gabinetto di Zelensky: il presidente ucraino costretto a far dimettere il fedelissimo Yermak - Volodymyr Zelensky perde pezzi nell’ora più difficile dei negoziati e resetta l’ufficio presidenziale. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Andrii Yermak, braccio destro di Zelensky - Il presidente perde il suo uomo più potente nel pieno delle pressioni Usa per un accordo con Mosca, mentre l’inchiesta sul maxi scandalo energetico mette alla prova la credibilità anticorruzione di Ky ... Secondo ilsole24ore.com