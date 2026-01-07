La cantante portoghese Amália Baraona in concerto a Bari

Amália Baraona, cantante portoghese, si esibirà a Bari in concerto. La sua musica, presente nel nuovo album «The Complete Bari Sessions», unisce influenze brasiliane e sensibilità jazz pugliese, creando un dialogo tra culture e territori. Un’occasione per ascoltare un’interpretazione autentica e raffinata, frutto di un percorso artistico che valorizza le contaminazioni musicali e le tradizioni di diverse regioni.

Un incontro tra continenti, anime musicali e territori: «The Complete Bari Sessions», il nuovo lavoro discografico della cantante Amália Baraona, nasce così, come un racconto di affinità elettive tra il calore del Brasile e la sensibilità jazzistica pugliese. Prodotto dall'etichetta barese Gemini.

