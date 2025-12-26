riverberi concerto natalizio con la cantante iraniana ava alami

Tempo di lettura: 2 minuti La 15esima edizione di Riverberi, ch e ha chiuso la sua fase estiva nel mese di agosto, riprende in questo periodo natalizio per il suo ultimo atto. La serata conclusiva si terrà, come preannunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, nel suggestivo borgo di Pietraroja. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di domani, sabato 27 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in piazza San Nicola. Ad esibirsi la cantante di origini iraniane Ava Alami in duo con Vittorio Esposito (pianoforte e synth). L’accesso al concerto è a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

