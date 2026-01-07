La Befana arriva all’Ordine musica e spettacolo per una serata all' insegna della solidarietà
Ieri sera, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri ha ospitato l’evento benefico “La Befana arriva all’Ordine”, una serata all’insegna di musica, spettacolo e solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto i presenti in un momento di aggregazione e generosità, confermando l’impegno dell’Ordine nel sostenere cause sociali attraverso iniziative culturali e di beneficenza.
Ieri sera, la sede dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di solidarietà e allegria con l’evento benefico “La Befana arriva all’Ordine.”. Una serata che ha unito professionisti, musica e spettacolo, dimostrando che la generosità può essere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Ordine dei Medici di Caserta: il 23 dicembre una serata all’insegna della solidarietà
Leggi anche: Befana in città, il 6 gennaio a Perugia una giornata di festa all'insegna della solidarietà
Reggio Calabria, “La Befana arriva all’Ordine”: solidarietà, musica e spettacolo per una serata benefica - Una ... strettoweb.com
La Befana arriva nell’Astigiano tra mercatini, camminate e musica jazz - Dalle piazze di Asti ai borghi del Monferrato, un ricco calendario di appuntamenti per celebrare l’Epifania e chiudere le festività ... lavocediasti.it
Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria - Luigi Masini, e con il coordinamento della Direzione Sanitaria del Presi ... salernonotizie.it
A Pozzallo, la Befana arriva in sella a una Vespa. La simpatica vecchietta ha fatto il suo ingresso trionfale in Piazza delle Rimembranze a bordo di una coloratissima Vespa, tra sorrisi, applausi e l’entusiasmo dei più piccoli. Un momento di festa, pensato dal V - facebook.com facebook
Ultimo atto delle festività natalizie: arriva la Befana. Dalle grandi piazze ai borghi storici, in programma discese acrobatiche, musica, iniziative per bambini e appuntamenti culturali x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.