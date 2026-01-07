KGM Actyon HEV | il nuovo full-hybrid che rinnova il segmento D

KGM introduce in Italia il nuovo Actyon HEV, un modello full-hybrid che amplia la gamma del marchio nel segmento D. Questo veicolo combina efficienza e affidabilità, offrendo una soluzione più sostenibile senza compromettere le prestazioni. L’Actyon HEV si propone come un’opzione moderna e versatile per chi cerca un’auto nuova, con tecnologia ibrida e caratteristiche attente alle esigenze della mobilità attuale.

(Adnkronos) – KGM porta sul mercato italiano Actyon HEV, una proposta full-hybrid che amplia l'offerta del marchio e affianca la già nota versione a benzina. Il modello distribuito da ATFlow introduce una combinazione tecnica avanzata: il motore 1.5 GDI Turbo opera in sinergia con un doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 204 CV, .

KGM Actyon HEV arriva in Italia: debutta il nuovo SUV full-hybrid con 204 CV [FOTO] - hybrid che interpreta in chiave moderna l’eredita dello storico marchio coreano, importato e distribuito in Italia da ATFlow, e che ... motorionline.com

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV Full Hybrid da 204 CV arriva in Itali - Il brand coreano KGM lancia in Italia Actyon HEV: un SUV Full Hybrid da 204 CV che unisce design audace, massima efficienza nel segmento D+ e dotazioni premium. affaritaliani.it

