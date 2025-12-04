Calzedonia | i collant rossi scelti da Kendall Jenner diventano il must-have dell’inverno

Kendall Jenner interpreta i collant rossi Calzedonia come statement fashion: l’accessorio perfetto per i look festivi. L’inverno è ormai alle porte e i collant tornano protagonisti assoluti: pratici e versatili, sì, ma soprattutto capaci di diventare quel dettaglio di stile che definisce e illumina ogni look. L’accessorio perfetto per i look festivi che Kendall Jenner interpreta alla perfezione, trasformando un accessorio essenziale in un statement fashion da cui prendere ispirazione per un outfit iper-stylish. In rosso profondo e magnetico, i collant in microfibra di Calzedonia, scelti da Kendall, si candidano a diventare il vero must-have della stagione più amata dell’anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Calzedonia: i collant rossi scelti da Kendall Jenner diventano il must-have dell’inverno

