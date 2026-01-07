Juventus i top e i flop di Sassuolo

Analisi della partita tra Juventus e Sassuolo: un confronto tra i punti di forza e le criticità delle due squadre. La Juventus ha mostrato un calcio efficace e coordinato, evidenziando miglioramenti sotto la guida di Spalletti. In questa analisi, vengono esaminati i principali aspetti positivi e negativi della prestazione bianconera, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della sfida appena conclusa.

La Juventus travolge il Sassuolo Contro il Sassuolo, la Juventus ha espresso un calcio convincente e moderno, la mano di Spalletti è sempre più evidente. La convincente vittoria contro gli emiliani ha permesso di archiviare così lo sfortunato pareggio casalingo contro il Lecce e riprendere il quarto posto.

Pagelle di Sassuolo-Juventus 0-3: Muharemovic la sblocca nella sua porta. Poi è David show con gol e assist per Miretti - Ma è David il man of the match con l'assist per Miretti e il bel gol che vale il tris bianconero. sport.virgilio.it

I top&flop di Sassuolo-Juventus - il gol LE PAGELLE DEL SASSUOLO Muric 6 ne prende tre, ma tiene in vita il Sassuolo finché ries ... msn.com

