Pagelle Sassuolo-Roma 0-1 TOP e FLOP del match di Serie A
Sassuolo-Roma 0-1, le pagelle: Dybala decide, neroverdi generosi ma inconcludenti La Roma espugna il Mapei Stadium grazie a un gol di Paulo Dybala e conquista tre punti pesantissimi. Il Sassuolo gioca una gara di buona intensità ma paga la mancanza di concretezza negli ultimi venti metri. SASSUOLO Muric – 6,5Tiene in piedi la squadra con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! Campionato Serie A Sassuolo-Roma Pre-partita dalle 13:30 ?Diretta testuale dalle 15:00 Le pagelle del match Tutte le dichiarazioni post gara 1?2?Il vostro pronostico? #ASRoma # - facebook.com Vai su Facebook
LECCE – Difesa super, centrocampo da rivedere e attacco spuntato: le pagelle del pari col Sassuolo http://dlvr.it/TNlbcg #Lecce #Sassuolo #Calcio #SerieA #Pagelle - X Vai su X
Sassuolo-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Pinamonti e Berardi in ombra, Koné infaticabile, Dybala torna al goal in A - in di Dybala che rompe un digiuno di quasi nove mesi in Serie A. Lo riporta msn.com
Sassuolo-Roma 0-1 pagelle: Dybala risponde a Gasperini, giallorossi agganciano Conte in vetta - 1, i top e flop: Dybala gol decisivo, bene Cristante e Mancini. Riporta sport.virgilio.it
Le pagelle di Sassuolo-Roma 0-1: buon Sassuolo, ma seconda partita senza gol fatti - Fa buona guardia sui pochi cross che arrivano dall’esterno. Come scrive canalesassuolo.it