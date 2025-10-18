Juve Primavera Padoin dopo il Monza | Un punto che ci dà fiducia e autostima Ci sono due cose che mi sono piaciute in particolare oggi

Juve Primavera, il tecnico commenta l’1-1 con il Monza: elogia la reazione nel primo tempo e la crescita dei singoli, ma chiede più ordine. Un punto che muove la classifica e dà fiducia, ma una prestazione a due facce che lascia qualche rimpianto. Al termine del pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del  Monza, l’allenatore della  Juve Primavera,  Simone Padoin, ha analizzato la partita, mostrando una soddisfazione moderata. Il tecnico ha elogiato la reazione dei suoi ragazzi nel primo tempo, ma ha anche sottolineato le difficoltà emerse nella ripresa. Juve Primavera: il commento del tecnico. La sfida, valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1, è stata combattuta ed equilibrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

