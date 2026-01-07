Una “super Asl” che coordinerà l’attività delle dieci aziende sanitarie locali del Lazio (sei di Roma e area metropolitana e quattro provinciali). Con una delibera approvata a ridosso delle Feste natalizie, la giunta regionale ha dato corpo a un’idea partorita durante l’amministrazione di Nicola. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Istituita la "Super Asl" che centralizza la Sanità a Roma e nel Lazio: cosa cambia

Leggi anche: Una regia centralizzata per le 5 vecchie Asl, così la Liguria cambia la sanità

Leggi anche: Il Lazio taglia le vecchie leggi: cosa cambia per sanità, trasporti, cultura… e molto altro

