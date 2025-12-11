Una regia centralizzata per le 5 vecchie Asl così la Liguria cambia la sanità

La Liguria riorganizza il sistema sanitario introducendo una regia centralizzata per le cinque vecchie ASL. Un direttore generale, supportato da tre vice, coordinerà le attività, mentre gli ospedali metropolitani saranno unificati in un unico istituto. Questa riforma mira a ottimizzare i servizi e migliorare l’efficienza dell’assistenza sanitaria regionale.

Alla guida ci sarà un direttore generale affiancato da tre vice. Anche gli ospedali metropolitani saranno accorpati in un solo istituto.

