Israele riconosce il Somaliland | scelta strategica decisiva
Il riconoscimento ufficiale di Israele nei confronti del Somaliland rappresenta un passo importante nelle dinamiche geopolitiche della regione. Questa decisione riflette interessi strategici e potenziali implicazioni diplomatiche, segnando un punto di svolta nelle relazioni internazionali. La questione del Somaliland, spesso trascurata, assume ora un ruolo centrale nel quadro delle alleanze e delle alleanze regionali.
Nemmeno «dov’è», ma «che cos’è il Somaliland?», ha chiesto sabato Donald Trump in un’intervista telefonica con il New York Pos t. Perché quella sottile striscia di territorio lunga 800 chilometri abitata da 6,2 milioni di africani all’estremità nord-occidentale della Somalia bagnata dalle acque del golfo di Aden sulle mappe non esiste, il mondo non la riconosce, è diplomaticamente isolata dal 1991, quando si autodichiarò indipendente. Ha un governo, un sistema democratico multipartitico funzionante, indice regolari elezioni, ha una moneta, un esercito, una forza di polizia. Non ha accesso a prestiti, aiuti e investimenti esteri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
