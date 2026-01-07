Inter Molina come soluzione totale | esperienza e duttilità per la fascia

Inter, Molina come soluzione completa: esperienza e versatilità per la fascia. La dirigenza nerazzurra sta lavorando attentamente per consolidare questa zona del campo, riconoscendo l’importanza di un elemento affidabile e polivalente. La scelta di Molina rispecchia l’obiettivo di rafforzare la squadra, garantendo qualità e adattabilità nelle rotazioni e nelle strategie di gioco, in vista delle sfide imminenti.

Nel mosaico che la dirigenza nerazzurra sta componendo per l’inverno, la fascia destra resta una casella da presidiare con attenzione. Non per rifondare, ma per mettere in sicurezza un equilibrio già fragile. In questo senso, il nome di Nahuel Molina non è una suggestione estemporanea, bensì una scelta coerente con la linea tracciata dall’Inter. Il club guarda al mercato con un criterio preciso: intervenire solo se il rinforzo è in grado di incidere subito, senza tempi di adattamento. Molina risponde a questa esigenza in modo quasi didascalico. Un percorso che parla da solo. La carriera dell’esterno argentino è una progressione continua, mai casuale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

