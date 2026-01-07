Inter Molina come soluzione totale | esperienza e duttilità per la fascia

Inter, Molina come soluzione completa: esperienza e versatilità per la fascia. La dirigenza nerazzurra sta lavorando attentamente per consolidare questa zona del campo, riconoscendo l’importanza di un elemento affidabile e polivalente. La scelta di Molina rispecchia l’obiettivo di rafforzare la squadra, garantendo qualità e adattabilità nelle rotazioni e nelle strategie di gioco, in vista delle sfide imminenti.

