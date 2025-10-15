Molina Juve è il grande obiettivo per la fascia | e dopo l’infortunio di Bremer… Ecco come si muoveranno i bianconeri per tornare all’attacco con l’Atletico Madrid

Molina Juve, è il grande obiettivo per la fascia: tutti gli aggiornamenti sull’argentino accostato ai bianconeri. L’infortunio di Gleison Bremer, che terrà il brasiliano lontano dai campi per almeno due mesi, costringe la Juventus a ridisegnare le proprie strategie. Non solo in campo, ma anche sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza in difesa potrebbe paradossalmente accelerare l’assalto a uno degli obiettivi principali per la fascia destra: Nahuel Molina. Il nome del terzino argentino, campione del mondo in carica, non è nuovo in casa bianconera. Già in estate, la dirigenza aveva provato a intavolare una trattativa con l’Atlético Madrid, ma l’operazione non si concretizzò. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

